"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع جديدة للتحالف العربي في الحديدة

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في بيان، عن إسقاط مقاتلي الجماعة لطائرة استطلاعية تابعة لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ، أثناء تنفيذها مهام عدائية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.
وتعد الطائرة هي الثالثة من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الثلاثاء الفائت، تمكن دفاعاتها من إسقاط طائرة مماثلة في ذات المنطقة، سبقتها السبت الماضي، طائرة استطلاع في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.
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