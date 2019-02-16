حكومة الحريري تنال الثقة من مجلس النواب بـ 111 صوتا

نالت حكومة ​سعد الحريري​ ثقة ​مجلس النواب​ بـ 111 صوتاً من أصل 117 نائباً حضر في ختام ​جلسات مناقشة​ ​البيان الوزاري​. ورفض كل من النواب ​جميل السيد​ و​اسامة سعد​ و​سامي الجميل​ و​الياس حنكش​ و​نديم الجميل​ و​بولا يعقوبيان​ منح ​الحكومة​ الثقة.

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