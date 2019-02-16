"سرقوا الدهب وعبوه في شوال".. شهود يروون لحظات الرعب في السطو على محل "مجوهرات الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

روى شهود عيان تفاصيل جديدة عن حادث السطو المسلح الذي استهدف محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام مساء الجمعة.

وقال شهد عيان -أحدهم حارس عقار مجاور لمحل الحادث- إنهم نحو السابعة مساء سمعوا أصوات طلقات نارية بشارع الجيش، وهرعوا لاكتشاف مصدره، وشاهدوا 4 ملثمين مدججين بأسلحة نارية داخل محل "الطويل" للمجوهرات.

وأضاف شهود العيان أن الجناة طالبوا صاحب المحل عدم مقاومتهم للحفاظ على حياته وزبائن المحل الذين كانوا بالداخل، إلا أنه رفض السماح لهم بالاستيلاء على البضاعة، فأطلق أحدهم صوبه عيار ناري نتج عن إصابته بجدار البطن، واختتموا حديثهم: "الملثمين سرقوا كل حاجة وعبوها في شوال" - حسب وصفهم - ولاذوا بالهرب.

وأسرع عدد من الأهالي بنقل المصاب إلى مستشفى دار الفؤاد، إذ يخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مطلع على التحقيقات استقرار حالته الصحية.

على بعد خطوات من باب المحل، لا تزل آثار الدماء شاهدة على تفاصيل الحادث الذي أثار حالة من الخوف بين قاطني المنطقة وخاصة البوابة الرابعة، مطالبين بسرعة إنشاء قسم أو نقطة شرطة دائمة لفرض السيطرة الأمنية الكاملة.

وعن حصيلة المسرقات، أوضح مصدر أمني رفيع المستوى -رفض نشر اسمه- أنه جاري حصل إجمالي المسروقات، لافتا إلى أن اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيبين مصطفى لاشين ومحمد سعودي.