السيسي: نسعى لتطوير نشاطنا في مجال صناعة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسعى إلى تطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه هذا المجال من آفاق مستقبلية حديثة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهى العوامل التي أدت إلى جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته في مدينة ميونيخ، هارالد كروجر رئيس مجلس إدارة شركة "بى إم دبليو" لصناعة السيارات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة "بى إم دبليو" أكد على نشاط وتاريخ الشركة الناجح في مصر، كما استعرض رؤيته فيما يتعلق بالنظم الحديثة الخاصة بالتنقل بما فيها السيارات الكهربائية وآفاق التعاون مع مصر على ضوء إمكانات السوق المصري والعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات به، مستعرضاً فى هذا الإطار الخطط المستقبلية للشركة للتعاون مع مصر.