السيسي يلتقي نظيرته الإستونية ويستعرض فرص الاستثمار في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، كيرستى كاليوليد رئيسة ​جمهورية إستونيا.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيسة إستونيا مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع بلادها على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها أكدت رئيسة إستونيا، حرص بلادها على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل المكانة الهامة التي تحظى بها مصر في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، وفي القارة الأفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون المشترك، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الإستونية فى مصر، والتي تعمل في مجال الحوكمة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والتطلع لتكثيف التعاون خاصة فى المجالات التى تمتلك فيها إستونيا خبرات متميزة مثل تكنولوجيا النقل والشحن البحري والخدمات اللوجيستية.

وأشار السيسي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون فى مجالي إنتاج الطاقة من النفايات واستخراج البترول الصخري، والتى تعد فيهما إستونيا من الدول الرائدة على مستوى العالم.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وعلى رأسها ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة.