المملكة تُطلِق أول قمر سعودى للاتصالات الفضائية

أطلقت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضى، القمر السعودى للاتصالاتSGS-1 من قاعدة كورو فى إقليم غويانا الفرنسية الواقع شمال أمريكا الجنوبية.
ويُعَدُ هذا القمر السعودى للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكاً بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية فى السعودية.
يوفر القمر السعودى تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النطاق العريض،والاتصالات الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.
وتسعى المملكة من خلاله إلى المساهمة فى تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل فى صناعة الأقمار الصناعية.
وكان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد وقّع خلال
واطلع الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، على التقنيات المتقدمة فى قطاعات الطيران والدفاع الجوى، وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الاصطناعية، وعلى منظومة الدفاع الجوى THAAD عالية التقنية، التى تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها.
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