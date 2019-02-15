التعليم الرسمي في لبنان: حقائق وأرقام

يبلغ عدد الطلاب في المدارس الرسمية في لبنان 328,040 طالباً (من بينهم 264,364 طالباً لبنانياً) أي ما يشكل نسبة 30.7% من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي.

يتوزع الطلاب على 1,256 مدرسة.

ويبلغ عدد الأساتذة 43,532 منهم 20,908 في الملاك و20,739 تعاقد و885 تقدمة (الذين يتولون تدريس مادة الدين) أي أن هناك أستاذ واحد لكل 7.5 تلاميذ.

ونتبين بالنسبة لأبناء وبنات المدرسين في التعليم الرسمي أن هناك:

4,357 أستاذاً من دون أولاد.

4,322 أستاذاً لديهم ولد واحد.

17,940أستاذاً لديهم 2-3 أولاد.

5,465 أستاذاً لديهم 4-5 أولاد.

670 أستاذاً لديهم 6 أولاد أو أكثر.

تبلغ كلفة المعلمين 1,106 مليارات ليرة (733 مليون دولار) موزعة:

تعليم أساسي 720 مليارات ليرة (477 مليون دولار).

تعليم ثانوي 386 مليار ليرة (256 مليون دولار).

ويتراوح راتب الأستاذ تبعاً لدرجته وسنوات خدمته ما بين 1.250 مليون ليرة (833 دولار) شهرياً و5.245 مليون ليرة (3,496 دولار) شهرياً.

ويتقاضون منحاً عن أولادهم (أسوة بسائر العاملين في الدولة) تتراوح في المدارس الخاصة ما بين2.040 مليون ليرة (1,360 دولار) و3.430 مليون ليرة (2,287 دولار).

وتصل كلفة هذه المنح المدرسية إلى نحو 80 مليار ليرة (53 مليون دولار) سنوياً.

إن إصلاح المدرسة الرسمية يبدأ بالأستاذ والمدير والبرامج التعليمية والبداية قد تكون بعدم حصول الأستاذ على منحة مدرسية إذا أرسل أولاده إلى المدارس الخاصة ما يدفعه لتفعيل عمله وإنتاجيته.