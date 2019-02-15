ميقاتي: الدستور هو الأساس.. وننتظر أن تحظى طرابلس بالعدالة

ألقى رئيس كتلة "الوسط المستقل" الرئيس نجيب كلمة مقتضبة، خلال جلسة مناقشة البيان الوزراي للحكومة في مجلس النواب، شدّد فيها على أنّه "مع تأليف الحكومة يزداد التفاؤل لدى اللبنانيين، لكن مع مناقشة البيان الوزاري يصابون بحالة من الإحباط جرّاء ما يسمعون من آراء وحسابات ماضية ورواسب قديمة"، سائلاً: "لماذا نقوم بمحاسبة هذه الحكومة وهي لم تعمل بعد، ولم نرَ خيرها من شرّها". وأكّد أنّه "ممنوع على هذه الحكومة الفشل. وشدّد على أنّ "الدستور اللبناني هو الأساس، وهو الذي ينظم كلّ شيء في البلد، لكن هناك 27 مادة منه لا يتم تنفيذها".

وقال إنّ "البيان الوزراي جيّد ومليء بالوعود، ونتمنى أن يوضع ما ورد فيه في مكان الصحيح، وعلى الحكومة أنّ تقدّم في كلّ جلسة مراجعة، تفاصيل الأمور التي أنجزتها". وأضاف: "ليس هدفنا تحجيم رئيس الجمهورية، ونظرتنا إليه أكثر ممّا هي محددة بعدد الوزراء، وهو رئيس البلاد ونحترمه جدّاً".

وعن موضوع العفو العام الذي ورد في البيان الوزاري، تمّنى ميقاتي أن يتم تنفذه بأسرع وقت لماى من شأنه أن يزيل الظلم عن كثيرين، مشدّداً على وجوب أن تحظى مدينة طرابلس بالعدالة في هذا الإطار"، قائلاً: "أكثر ما يهمني أن تعاد العدالة إلى طرابلس وفيها الكثير من المتهمين في هذا الموضوع".

وأثنى ميقاتي على وجود الوزيرة ريّا الحسن في الحكومة الجديدة، مبديا سعادته لذلك وقال إنّه متأكّد من أنّها قادرة على أن تعطي طرابلس حقّها.