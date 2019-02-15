كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة السودانية تعلن مقتل أحد أفرادها على يد متظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة السودانية الجمعة مقتل أحد أفرادها على يد متظاهرين في تظاهرات إندلعت بحي الامتداد في العاصمة الخرطوم.

وتشهد مدن سودانية قبل نحو شهرين سلسلة تظاهرات احتجاجاً على الاوضاع المعيشية في البلاد وللمطالبة بإسقاط النظام.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية هاشم عبدالرحيم في مؤتمر صحافي مساء الجمعة "إن مجموعة من المتظاهرين بحي الامتداد جنوب الخرطوم نصبوا كميناً لمركبة تحمل مجموعة من أفراد الشرطة العزّل، أسفر عن وقوع إصابات وسط أفراد الشرطة احدها كانت خطيرة قادت لمقتل شرطي".

وأشار عبد الرحيم إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم على ذمة الحادثة، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح هاشم أن المجموعة الشرطية التي تم استهدافها لا علاقة لها بفض التظاهرات، وإنما كانت قادمة من مركز تدريب إلى رئاسة شرطة المحلية.

وكانت الحكومة السودانية أكدت في وقت سابق أن عدد قتلى التظاهرات التي اندلعت في مدن سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، بلغ 31 قتيلاً بينما يقول نشطاء وقانونيون إن العدد تجاوز الـ .40