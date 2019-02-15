كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا ترفض دعوة واشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت ألمانيا الجمعة مناشدة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، للأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وعزل طهران.

ودافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن الاتفاق الذي وُقع عام 2015 وحدّت بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وقال ماس أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "سوية مع البريطانيين والفرنسيين وكل الاتحاد الأوروبي وجدنا سبلاً لإبقاء إيران في الاتفاق حتى اليوم".

وقبل يوم اتهم بنس طهران بالتخطيط لـ"محرقة يهودية جديدة" بمعارضتها لإسرائيل وأطماعها الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وقال ماس إن "هدفنا يبقى ايران بدون أسلحة نووية، تماماًَ لأننا نرى بوضوح كيف تعمل إيران على زعزعة المنطقة".

واضاف أنه بدون هذا الاتفاق "لن تكون المنطقة أكثر أمناً بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة".

وندد بنس الخميس خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو بتمسك الأوروبيين بالاتفاق النووي.

كما انتقد مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا للسماح للشركات الأوروبية بالاستمرار بالعمل في إيران بالرغم من العقوبات الأمريكية.