كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية وسقوط عدد من الجرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية، مساء اليوم الجمعة. وتحقق الشرطة الأمريكية في تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار داخل مقر شركة Henry Pratt في مدينة أورورا بولاية إلينوي، فيما أعلنت سلطات المدينة إلقاء القبض على مطلق النار. وأفادت تقارير إعلامية بسقوط عدد من الجرحى جراء الحادث، بينهم 4 شرطيين.

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