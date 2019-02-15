كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب ترامب: النظام الإيراني يتنفس "تهديدات قاتلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيران الجمعة بمعاداة السامية مثل النازيين بعد زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا قال إنها زادت من تصميمه على العمل ضد طهران
وقال بنس للصحافيين على متن طائرة نائب الرئيس قبل أن يصل إلى ميونيخ "لدينا نظام في طهران يتنفس تهديدات قاتلة، بنفس الكراهية المعادية للسامية التي حركت النازيين في أوروبا".
وأضاف أن وجوده في أوشفيتز جعله يفكر في "تقوية عزم العالم الحر لمعارضة هذا النوع من الكراهية الخسيسة ومواجهة التهديدات الاستبدادية في عصرنا".
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