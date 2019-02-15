مرة أخرى.. بوطازوت تدخل القفص الذهبي في عيد الحب

دخلت الفنانة دنيا بوطازوت، أمس الخميس، القفص الذهبي للمرة الثانية في حياتها، حيث عقدت قرانها تزامنا مع عيد الحب.
مصادر مقربة من بوطازوت كشفت أنها أقامت حفلا بسيطا، حضره أفراد العائلة والمقربين فقط.
بوطازوت أضحت تتستر على حياتها الشخصية بشدة وتبعدها عن وسائل الإعلام، خصوصا أن طليقها وديع برادة التي انفصلت عنه سنة 2015، قال إن الصحافة هي سبب الطلاق.
ولم يتم الكشف عن هوية شريك حياة بوطازوت، غير أن صورته انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
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