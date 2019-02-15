دراسة: جهاز المناعة يعمل لأقصى حده في الفضاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فحص علماء الفضاء وأطباء، الوضع العام لجهاز المناعة لرائد الفضاء سكوت كيلي. واتضح من الفحص أن جهاز مناعته دخل في حالة تأهب قصوى وغيّر نشاط بعض جيناته مقارنة بتوأمه المتطابق الذي ظل على كوكب الأرض.

وممكن أن يدلّ هذا التغيّر على تغيير كبير في بيئة الجسم، والذي يتيح للعلماء استكشافات جديدة التي من شأنها أن تطوّر المجال الطبي.

لم يقرر العلماء ما إذا كانت التغييرات للأفضل أم للأسوأ، لكن نتائج الدراسة الفريدة لتوأم ناسا أثارت تساؤلات جديدة أمام الأطباء، خصوصًا إذ تهدف وكالة الفضاء لإرسال أشخاص إلى المريخ.

وتعتبر التحاليل الجينية للتوأم فرصة غير مسبوقة للعلماء، إذ تتيح تتبع تفاصيل بيولوجيا الجسد البشري، مثل كيفية عمل جينات رائد الفضاء في الفضاء بشكل مختلف عنها على الأرض.

وقد قال العلماء حول التغيير المحير، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي إن الجهاز المناعي لكيلي كان نشطا بشكل بالغ.