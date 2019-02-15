تونس: جماعة ليبية تحتجز عمالا .. واستلام 4 عناصر إرهابية من سوريا

في السياسة 16 فبراير,2019 نسخة للطباعة

تونس ـ د.ب.أ: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن جماعة ليبية مسلحة في مدينة الزاوية تحتجز 14عاملا من المواطنين التونسيين، ردا على إيقاف ليبي في تونس.

وقال عبد الكبير إن العمال التونسيين جرى احتجازهم، على خلفية إيقاف مواطن ليبي داخل التراب التونسي تتعلق به دعوى قضائية وصادرة بحقه أحكام بالسجن.

ومن بين الموقوفين 12عاملا بمصفاة نفط واثنين من “عمال الحظائر”.

وأوضح عبد الكبير، وهو ناشط معروف بمدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية “السلطات التونسية أخذت علما وهي تقوم باتصالات. من جهتنا نقوم بالتواصل مع مسؤولين وشخصيات سياسية ووجهاء القبائل في ليبيا للتوصل إلى حل من أجل إطلاق سراح المواطنين التونسيين”.

وتتواتر عمليات الاحتجاز لمواطنين تونسيين في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة ، على خلفية قضايا مماثلة كان أشهرها اقتحام مسلحين لقنصلية تونس بالعاصمة طرابلس عام 2015 واحتجاز عدد من موظفيها، ردا على إيقاف قيادي ليبي بتونس ترتبط به قضية إرهابية.

وأدت الحادثة إلى قرار السلطات التونسية بغلق قنصليتها بعد الإفراج عن موظفيها مقابل إفراج القضاء التونسي عن القيادي الليبي وليد القليب.وأعادت تونس فتح قنصليتها في 2018.

وقال عبد الكبير “هذا واقع ليبيا اليومي. عمليات الاحتجاز والاختطاف تحصل بين المواطنين الليبيين أنفسهم.ليبيا اليوم تحتاج إلى عمل كبير لعودة الدولة والقانون”.

وأضاف عبد الكبير “نرفض أن تكون هناك مقايضة مع دولة ذات سيادة وبوجود قضاء مستقل.علاقاتنا ممتازة مع ليبيا ونأمل التوصل إلى حل”.

من جانب آخر قال متحدث باسم القطب (الجهاز)القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، إن السلطات التونسية استلمت أربعة عناصر إرهابية كانت تنشط في سوريا وصادرة بحقها بطاقات جلب من القضاء.

وأفاد المتحدث سفيان السليطي إن العناصر الأربعة تم استلامهم من السلطات السورية اثر “تنسيق أمني” بين البلدين.

وقال السليطي “العناصر الأربعة صادرة بحقهم محاضر تفتيش وبطاقات جلب وتتعلق بهم قضايا إرهابية.كما أنهم تلقوا تدريبات والتحقوا بتنظيم داعش المتطرف”.

وبحسب المتحدث التحق المتشددون بسوريا بين 2013 و2015.

وأحيل اثنان من الموقوفين إلى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني في العاصمة، فيما أحيل الاثنان الآخران إلى الحرس الوطني.

وتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين في مناطق النزاع في الخارج بنحو ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم في سوريا وعدد أقل في العراق وليبيا.

وقطعت تونس خلال فترة حكم حركة النهضة ورئاسة المنصف المرزوقي عام 2012 علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا لدعم المعارضة السورية.

لكن مع تنحي النهضة من الحكم في 2014 جرى استعادة العلاقات والاتصالات على مستوى رفيع بين البلدين، كما فتحت تونس قنصليتها في دمشق في العام 2015 لتقديم خدمات لجاليتها في سوريا و”للتنسيق الأمني”.