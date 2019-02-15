فنزويلا: مادورو يوسع معركة قانونية .. والمعارضة تعلن تأمين مساعدات بـ100 مليون دولار

هافانا تتهم واشنطن بتحريك قوات والتأهب للتدخل

كراكاس ـ عولصم ـ كالات:

وسعت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو معركة قانونية ضد مساعي المعارضة للإطاحة به، بينما قالت المعارضة إنها نجحت في تأمين مساعدات بأكثر من 100 مليون دولار.

في غضون ذلك اتهمت كوبا الولايات المتحدة بتحريك قوات خاصة سرا لمناطق أقرب إلى فنزويلا في إطار خطة للتدخل.

وذكر “إعلان الحكومة الثورية” أن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في فنزويلا ترقى لأن تكون محاولة انقلاب فشلت حتى الآن.

وذكر الإعلان أن هذه الأحداث دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة سببت ضررا “أكبر 1000 مرة” من المساعدة التي تحاول فرضها على البلد.

وتقول المعارضة إن رئاسة مادورو غير شرعية لأنه فاز في انتخابات صورية، وتسعى لانتزاع السيطرة منه على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتسليم مساعدات لسكان يعانون من نقص الغذاء والدواء.

ويقول مادورو إن هذا جزء من استراتيجية لتنفيذ انقلاب بدعم أميركي وتعهد بالبقاء في السلطة برغم اعتراف حوالي 50 دولة بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد. ويحتفظ مادورو بدعم روسيا والصين، كما يسيطر على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش.

وقال المدعي العام في فنزويلا طارق صعب أمس الاول إن مكتبه فتح تحقيقا مع مديرين جدد عينتهم المعارضة لشركة النفط المملوكة للدولة ومصفاتها الأميركية سيتجو، أهم أصول البلاد في الخارج.

وبعد ذلك، منعت المحكمة العليا الموالية لمادورو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين من المعارضة من مغادرة البلاد. ومن المعتقد أن بعضهم على الأقل خارج فنزويلا بالفعل.

وقال صعب إن جوايدو أقدم بشكل غريب على القيام بتلك التعيينات من أجل إرضاء المصالح الأجنبية وزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف وفقا لحساب مكتبه على تويتر “المديرون الوحيدون المعينون بشكل قانوني لمجالس إدارة شركة بتروليوس دي فنزويلا (الحكومية) والوحدات التابعة لها هم … الذين عينتهم السلطة التنفيذية”.

من جانبه تحدث كارلوس فيكيو ممثل جوايدو لدى الولايات المتحدة في مؤتمر بشأن المساعدات عُقد بمقر منظمة الدول الأميركية في واشنطن، وحث المجتمع الدولي على دعم توصيل المساعدات إلى فنزويلا.

وقال فيكيو ومساعدوه إنهم تلقوا تعهدات بمساعدات إنسانية بأكثر من 100 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول أخرى، وشمل ذلك تعهدات سابقة وتعهدات جديدة خلال المؤتمر.

وأضاف في المؤتمر الذي حضره دبلوماسيون وممثلون عن عشرات الدول “يجب أن نفتح آلاف النوافذ لجلب المساعدات إلى فنزويلا”.

وأكد إليوت أبرامز ممثل واشنطن الخاص بفنزويلا دعم الولايات المتحدة لجوايدو وقال إنها تبحث عن سبل لإرسال المساعدات إلى فنزويلا.

وقال جوايدو إن المساعدات الإنسانية ستدخل البلاد في 23 من فبراير شباط، فيما يمهد الساحة لمواجهة مع مادورو الذي يقول إنها غير ضرورية وينبغي عدم السماح بدخولها.