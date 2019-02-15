القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019.2.16 12:52 صباحا بتوقيت أبوظبي 22 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية وسائل إعلام محلية: إصابة 4 من ضباط الشرطة في إطلاق نار بمدينة أورورا بولاية إلينوي الأمريكية

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام محلية: إصابة 4 من ضباط الشرطة ومدنيين آخرين في إطلاق نار بمدينة أورورا بولاية إلينوي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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