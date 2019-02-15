الأمن التركي يواصل انتهاكاته ويمنع تجمعا سلميا للتضامن مع ليلى غوفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت قوات الأمن التركية، انتهاكاتها بحق مواطنيها، حيث منعت، اليوم الجمعة، تجمعًا سلميا لدعم النائبة الكردية ليلى غوفين، المضربة عن الطعام.

وبدأت النائبة الكردية إضرابها عن الطعام 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضامنا مع عبد الله أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.



وكان من المفترض أن يتزامن التجمع الداعم لـ"غوفين" مع الذكرى العشرين لإلقاء الاستخبارات التركية القبض على أوجلان في كينيا.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي الذي تنتمي إليه غوفين قد دعا إلى هذا التجمع، لكن لم يسمح سوى لمجموعة صغيرة من نوابه من الاقتراب من الحواجز التي أقامتها الشرطة.

ومنعت قوات الأمن في ديار بكر تجمعات صغيرة مؤيدة للنائبة الكردية من الاقتراب من منزلها.

ويضرب عن الطعام أكثر من 200 سجين حاليا تضامنا مع النائبة الكردية، بحسب الحزب.



وقالت النائبة دياريت تاشديمير، إن التجمع كان يهدف لدعم هذه الإضرابات عن الطعام، وكسر العزل الذي يخضع له الزعيم الكردي أوجلان.





وبدأت غوفين البالغة من العمر 55 عاما، إضرابها عن الطعام عندما كانت في السجن بعد توقيفها في شهر يناير/كانون الثاني 2018؛ بسبب انتقادها العملية العسكرية التركية في منطقة "عفرين" ذات الغالبية الكردية شمال سوريا.

وأطلق سراحها في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها قررت مواصلة الإضراب عن الطعام من منزلها في ديار بكر.

وبعد فراره لوقت طويل، عثر على أوجلان في كينيا، حيث قبضت عليه الاستخبارات التركية في 15 فبراير/شباط 1999 أمام السفارة اليونانية في نيروبي.