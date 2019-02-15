انت الان تتابع ترامب يؤكد أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية "هائلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرة أخرى الجمعة، قبل أقل من أسبوعين من قمته الثانية مع كيم جونغ أون، بالإمكانات الاقتصادية "الهائلة" لكوريا الشمالية.

وقال "نعتقد أنه لدى كوريا الشمالية والرئيس كيم إمكانات هائلة كقوة اقتصادية"، مضيفا "نتطلع إلى الأمام" للقاء الزعيم الكوري الشمالي في فيتنام يومي 27 و 28 شباط/فبراير.

وقال "لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون".

بعد أشهر طويلة من الحرب الكلامية، التقى الزعيمان في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة في قمة تاريخية.

وأضاف متذكرا تهديداته القديمة ضد بيونغ يانغ "لقد كان حواراً صعباً للغاية في البداية، النار والغضب والتدمير الكامل ...".

وتابع "كان الناس يقولون + ترامب مجنون+هل تعرفون كيف انتهى ذلك؟ علاقة جيدة جدا وأنا أحبه كثيرا وهو يحبني كثيرا".

خلال القمة الأولى وقع كيم وترامب بيانا مبهما جدا حول "نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

لكن لم يحدث أي تقدم مذاك، بسبب عدم اتفاق الطرفين على المعنى الدقيق لذلك.

ويأمل محللون أن تسفر القمة الثانية عن مزيد من التقدم الملموس.

واستعداداً للقمة، توجه وفد كوري شمالي الجمعة إلى فيتنام، يضم وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 12 شخصاً بينهم كيم شانغ سون رئيس الوزراء الكوري الشمالي، عبر بكين.