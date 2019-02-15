شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: سأوقع أمر إعلان الطوارئ الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الجمعة)، «سأوقع على أمر بإعلان حالة الطوارئ الوطنية». وأضاف ترمب في كلمة له في البيت الأبيض «نريد تحقيق الأمن على حدودنا الجنوبية، وسنواجه التحديات الأمنية هناك».

ووافق مجلس النواب صباح الجمعة على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس ترمب لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.

ويشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية، لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترمب وقدره 5.7 مليار دولار. وأيد المجلس، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128.

وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع القانون في وقت متأخر من الخميس، بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتاً مقابل 16. وطلب ترمب تمويلا لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية، لكن مشروع الموازنة لم يحظ سوى بـ1.4 مليار دولار، كما أن النص تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ«سياج» أو «حاجز».