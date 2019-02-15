شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، عن إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية إلى اليمن. وأكد التحالف، أن مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستمرة في تعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً، لافتاً إلى أن المليشيات الانقلابية لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر.



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