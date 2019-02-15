شكرا لقرائتكم ناشط: خطف 14 عاملا نفطيا تونسيا في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ناشط حقوقي الجمعة إن 14 عاملا تونسيا اختطفوا أثناء سفرهم للعمل في مصفاة نفط بغرب ليبيا.
وقال مصطفى عبد الكبير، رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان"، إن العمال تم اختطافهم على أيدي أفراد من قبيلة ليبية يطالبون بالإفراج عن قريب لهم مسجون في تونس بتهم تتعلق بالمخدرات.
وأضاف أن المجموعة اختطفت في مدينة الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس. ولم يذكر متى وقع الاختطاف.
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