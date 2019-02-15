شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة يوافق على التعديلات الدستورية فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المكتب السياسي للحزب وافق على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب وناقشها بالأمس.

وأكد "عبد العزيز" فى بيان للحزب على أن المكتب السياسي خلال اجتماعه بالأمس، كلف دكتور عمرو نبيل، نائب رئيس الحزب للشئون السياسية، لمتابعة رأى اللجنة التشريعية والتى سيعرض عليها مقترحات التعديل، وتحضير تقرير مفصل عن المقترحات لعرضه على المكتب السياسى أسبوعيا.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن تعديل الدستور حق أصيل للشعب وفق الآليات المتعارف عليها، والحكم والرأى النهائى للشعب في صندوق الاستفتاء.