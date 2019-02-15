شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب: مشاركة السيسى فى قمة ميونيخ حدث تاريخى لمصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عمرو غلاب ، عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس السيسى، فى أعمال قمة ميونيخ للأمن، بالحدث التاريخى، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 التى يتحدث فيها رئيس دولة غير أوروبية خلال الجلسة الافتتاحية.

وأكد غلاب، فى بيان له اليوم، أن وجود الرئيس السيسى، فى محفل دولى مهم مثل قمة ميونيخ للأمن، هو أمر مشرف لمصر وللقارة الأفريقية ، بعد أن أصبح الرئيس السيسى، رئيسا لمنظمة الاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن، هو أهم مؤتمر دولى للأمن فى العالم و تفوق أهميته مؤتمر دافوس الاقتصادى.

وذكر غلاب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد سلسلة من اللقاءات الناجحة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن وهو أمر يعكس اهتمام الرئيس بتدعيم وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية.