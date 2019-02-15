السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو بميونخ

صدى البلد - محمد عبد المنعم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بمدينة ميونخ، هارالد كروجر رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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