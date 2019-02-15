الفرزلي: محاسبة حكومة تضم كل أطياف المجلس النيابي أمر شبه مستحيل

اشار نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ إلى ان "الجميع تحدث عن ​الفساد​ بشكل احتفالي وانا اقول ان هذا الفساد هو الفساد الاصغر والفساد الاكبر هو فساد الراي اي عندما نبتعد عن الالتزام ب​الدستور​ ونصوصه".

وراى الفرزلي ان "محاسبة حكومة تضم كل أطياف ​المجلس النيابي​ أمر شبه مستحيل لان الوزير اذا لم يشعر عندما يتحدث النائب بامكانية طرح الثقة فهو لن يشعر برهبة مجلس النواب"، مضيفا:"عندما يصبح الكل فاسدا في النظام تسقط الدولة وتقوى الكيانات الطائفية".

وسأل الفرزلي:" اذا فشل ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في انقاذ الدولة بربكم من يتجرأ ليقول باستطاعتي انقاذ البلد واستعادة ثقة الناس؟".