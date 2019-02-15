الفرزلي: محاسبة حكومة تضم كل أطياف المجلس النيابي أمر شبه مستحيل

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى ان "الجميع تحدث عن الفساد بشكل احتفالي وانا اقول ان هذا الفساد هو الفساد الاصغر والفساد الاكبر هو فساد الراي اي عندما نبتعد عن الالتزام بالدستور ونصوصه".
وراى الفرزلي ان "محاسبة حكومة تضم كل أطياف المجلس النيابي أمر شبه مستحيل لان الوزير اذا لم يشعر عندما يتحدث النائب بامكانية طرح الثقة فهو لن يشعر برهبة مجلس النواب"، مضيفا:"عندما يصبح الكل فاسدا في النظام تسقط الدولة وتقوى الكيانات الطائفية".
وسأل الفرزلي:" اذا فشل الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في انقاذ الدولة بربكم من يتجرأ ليقول باستطاعتي انقاذ البلد واستعادة ثقة الناس؟".
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