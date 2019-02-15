ترامب: أنا أستحق جائزة نوبل للسلام

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأنه "يستحق ​جائزة نوبل​ للسلام، لكنه لا يأمل في الحصول عليها".

ولفت ترامب في تصريح له الى "أنني "أنا لن أحصل عليها أبدا على الأرجح، لكن ذلك ليس مشكلة. أعطوها لأوباما، وهو لا يعلم لماذا؟".

وفي معرض حديثه عن إنجزاته، لفت ترامب الى "ترتيب الحوار مع ​كوريا الشمالية​ ورئيسها ​كيم جونغ أون​ شخصيا، و"تفادي مقتل المدنيين" جراء العمليات الروسية والإيرانية والسورية في إدلب".

وأشار ترامب إلى أن "رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ تحدث معه عن ترشيحه لجائزة نوبل للسلام".