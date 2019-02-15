النشرة: إجتماع للقوى في مخيم عين الحلوة بهدف تنظيم قطاع اشتراكات الكهرباء

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان اجتماعا مشتركا عقد بين قائد "القوة المشتركة الفلسطينية" في ​عين الحلوة​ العقيد بسام السعد واركان القوة وبين ممثلين عن "اللجنة الشعبية لفصائل منظمة التحرير" ولجنة التحالف و​القوى الاسلامية​ مع اصحاب مولدات إشتراك ​الكهرباء​ في المخيم وذلك في مقر قيادة القوة المشتركة بهدف تنظيم قطاع اشتراكات الكهرباء أسوة بالجوار اللبناني.

وتخلل اللقاء مناقشات صريحة تناولت عمل القطاع من جوانبه الفنية والمالية مع مراعاة خصوصية عمل القطاع وفق ظروف المخيم ونتيجة المناقشات تم الاتفاق عل التزام اصحاب المولدات بما تم الاتفاق عليه وترك حرية اختيار تحديد طريقة احتساب قيمة التكلفة للمستهلك اذا رغب بتركيب عداد على ان يتحمل المستهلك قيمة العداد لمرة واحدة فقط والتزام المستهلك بدفع رسم اشتراك شهري بقيمة 23 الف ليرة لبنانية واحتساب قيمة الصرف الشهري حسب قيمة الصرف بموجب العداد، يضاف اليها رسم الاشتراك الشهري على ان يبقى الخيار للمستهلك في العمل بموجب الاتفاق الرضائي ما بينه وبين صاحب المولد الذي يستجر الكهرباء من مولده.

واتفق المجتمعون على استمرار التعاون والتشاور مع قيادة القوة المشتركة الفلسطينية لما فيه خدمة هذا القطاع الحيوي لحياة اهلنا في المخيم.