الشؤون الجمركية في الوطني الحر حيت جهود ضاهر في مكافحة التهريب

حيت هيئة الشؤون الجمركية في "​التيار الوطني الحر​" ببيان، "الجهود التي يبذلها المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ لمكافحة التهريب والمحافظة على المال العام"، مستنكرة "أشد الاستنكار الحملات المغرضة من بعض المتضررين والمستفيدين من عمليات التهريب ضمن مرفأ ​طرابلس​".

وأكدت الهيئة أنها "تشد على أيدي الشرفاء من أبناء طرابلس والشمال من مخلصي البضائع المرخصين بوقوفهم في وجه حملات التضليل الموجه"، متمنية على "المدير العام للجمارك أن يكمل المسيرة التي بدأها منذ استلامه دفة الإدارة"، داعية إياه إلى "الوقوف حصنا منيعا في وجه من تسول له نفسه التهرب من الرسوم عبر وسائل ملتوية".