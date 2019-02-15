النشرة: الدفاع المدني ينقذ شاب من منور بناية في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان عناصر ​الدفاع المدني​ في صيدا، قاموا بسحب وانقاذ الشاب احمد القسطة من داخل منور بناية طلب في حي البراد، كان قد سقط بداخله على ارتفاع طابقين، وتم سحبه بواسطة الخراطيم بمساندة الجمعية الطبية واصابته طفيفة.

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