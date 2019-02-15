صفي الدين: لو ان الذهاب الى سوريا سيمنعنا عن القدس فلماذا الاسرائيلي قلق؟

أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"​حزب الله​ " السيد ​هاشم صفي الدين​ أن "محور ​المقاومة​ صعد جبلا شاهقا، ونحن أصبحنا بعد منتصف الجبل"، مشيراً الى أنه "كانت بالنسبة ل​إسرائيل​ أن المقاومات انتهت ب​الشرق الأوسط​ وستذهب الى التسويات الا أنه اليوم الشغل الشاغل ل​اسرائيل​ واميركا هي المقاومة".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح صفي الدين أن "هناك مؤشرين كبار يدلان على أن حزب الله بعد ​حرب تموز​ أفضل من حزب الله خلال حرب تموز، وأولها العمل الدؤوب، فبمؤشر العمل الدؤوب كان يقول الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصر الله​ أن كل يوم نحن على مستوى تطور قدراتنا افضل من اليوم الذي سبق، ودائما الهمة موجودة والامكانات موجودة"، مشيراً الى أن "المؤشر الثاني هو معركة ​سوريا​ وما راكمته، فالاسرائيلي مرعوب من تجربة سوريا".

ولفت الى ان "معركة سوريا الشاسعة الواسعة والنمط الجديد في المعارك والقتال التي احتجنا فيها الى قدرات مضاعفة، تمكنت المقاومة من تحقيق الانجازات"، معتبراً أن "معركة سوريا قربتنا من ​القدس​ أكثر".

وأكد صفي الدين "اننا قطعنا مرحلة المصاعب في سوريا وعلى مستوى الحسم الاستراتيجي"، مشيراً الى أنه "لو ان الذهاب الى سوريا سيمنعنا عن القدس لماذا قلق الاسرائيلي؟".

وشدد على أن "سوريا قربتنا اكثر، والدليل ان الإسرائيليين والاميركيين يلحقون انفسهم في ​وارسو​ وفي صفقة القرن، وشعروا ان ما توقعوه في سوريا انهار وحصل بعكسه".

ورأى صفي الدين أن "العقوبات على ايران تفرض لانها تدعم المقاومات، والشعب الايراني يتحمل لانه تبنى القضية الفلسطينية"، مشيراً الى أنه "بكل العالم معروف لو ان ايران قالت نحن نسينا فلسطين اميركا ستأتي لمساعدة الايرانيين على صناعة مفاعل نووي في ايران".