طارق المرعبي: من المتوقع ان تنال حكومة الحريري رقما قياسيا للثقة

اشار عضو كتلة المستقبل النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه " من المتوقع ان تنال ​حكومة​ رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ رقما قياسيا للثقة 123 على 128 اي اكثر من96 %"، مضيفا:"الى العمل وكما عهدناكم مبروك دولة الرئيس مبروك ​لبنان​".

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