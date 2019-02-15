الحواط:  لبنان يدين للواء عثمان بالكثير على صعيد مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن

نوّه النائب زياد الحوّاط بأداء المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وحسّه الوطني، مشيراً الى ان "مؤسسة قوى الأمن الداخلي بقيادته تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وحماية الناس".

وفي تصريح له أكد الحواط أن "اللواء عثمان قدّم في ادائه نموذجاً عن ​القيادة​ الأمنية والوطنيّة المسؤولة في تعاطيه مع مختلف الملفّات الأمنية والقضائية ، وكانت مصلحة ​لبنان​ واللبنانيين هي المحرّك الأساسي له في عمله"، مؤكدا ان "قوى الأمن ولا سيّما ​شعبة المعلومات​ كانت العين الساهرة التي حمت لبنان من الكثير من المؤمرات"، معتبرا ان " لبنان يدين للواء عثمان بالكثير على صعيد مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن".