سليم عون: الحكومة هي فرصتنا الاخيرة ولا بديل عن نجاحها

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ أن "المسؤولية تتطلب منا قول الحقيقة كما هي خاصة في الوضع الحرج الذي نعيشه اليوم"، معتبرا انه "لم يعد مسموحا لنا ببث اجواء اليأس امام الراي العام اللبناني".

وراى عون ان "​الحكومة​ الماثلة امامنا ليست بحاجة الى ثقتنا فحسب بل هي بحاجة ان ندعمها في مهماتها وان نساعدها وان نوفر لها الاجواء الملائمة للعمل وهي فرصتنا الاخيرة ولا بديل لنا عن نجاحها والمسؤليات على عاتقها لا تحتمل الفشل"، مؤكدا ان "الحكومة جمعتنا على اختلاف مكونتنا وهي تمثل اكثر من 90 بالمئة من مكونات ​المجلس النيابي​ والمعايير التي وضعت للحكومة ليست اعتباطية بل فرضها منطق الشراكة والعدالة وهي احترمت نتائج ​الانتخابات النيابية​ الاخيرة"، داعيا للاستفادة من "قوة ​رئيس الجمهورية​ بدل التحسس منها ولنستغل وجوده لنخرج من ازماتنا ونستمد منه الصلابة والايمان كي تنجح الحكومة في تحقيق اهدافها".

واكد ان "الحكومة متسلحة لتحقيق الاهداف بدعم الرئيس عون الذي اخذ على عاتقه انجاحها وهو منذ البداية رسم هذا المسار عندما ربط الحكومة بالانتخابات النيابية"، مشددا على ان "الشراكة تكون بين قوي وقوي وليس بين قوي وضعيف ومن سكت عن التلاعب ب​الطائف​ يأتي اليوم ويسمي تصحيح الخلل بالبدعة"، معتبرا ان "زمن الرئيس الضعيف قد ولى وهو لا يمكن ان يكون قويا الا اذا كانت ​المؤسسات الدستورية​ قوية".