حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن عزمه مقاضاة ترامب لإعلانه حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم عزمه مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية إعلانه حالة الطوارئ في البلاد بناء الجدار عند الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وأعلن ترامب عن "إعلان حالة الطوارئ من أجل تأمين الحدود ومنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور وخفض نسب الجرائم والوفيات نتيجة المخدرات".
فيما رفضت رئيسة مجلس النواب الأميركية نانسي بيلوسي لإعلان معتبرة أنه "تمزيق للدستور"، ومشددة على أن "ترامب ليس فوق الدستور".
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