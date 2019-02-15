لودريان: كيف يمكن للمرء أن يكون حازما ضد إيران ويتخلى عن شمال شرقي سوريا؟

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال لقائه مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أن "ثمة شيء واحد لا أفهمه بشأن السياسة الأميركية في هذه المنطقة، كيف يمكن للمرء أن يكون حازما ضد إيران وفي نفس الوقت يتخلى عن شمال شرقي سوريا، عندما يعلم المرء أن ذلك سيخدم في نهاية المطاف الأنشطة الإيرانية في المنطقة؟"، مشيراً إلى أن "هذا لغز بالنسبة لي".
بدوره، أكد غراهام أن "الولايات المتحدة ستحتفظ بقدراتها في المنطقة".
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل قد أعلن أنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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