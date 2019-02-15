فريق من معهد القلب يصل إلى العريش لإجراء جراحات طوال 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش - (أ ش أ):

وصل إلى مستشفى العريش العام، مساء اليوم الجمعة، فريق طبي من المعهد القومي للقلب لإجراء الجراحات اللازمة طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المعهد ومستشفى العريش العام لتشغيل وإدارة قسم قسطرة القلب في المستشفى عن طريق المعهد القومي للقلب.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، إن الفريق سيتواجد في العريش لمدة 3 أيام لاستقبال المرضى وفحصهم وإجراء الجراحات اللازمة لهم في قسم قسطرة القلب بالمستشفى، لافتًا إلى أن زيارات الفرق الطبي من المعهد القومي للقلب مستمرة أسبوعيًا لمستشفى العريش العام لفحص المرضى وتشخيص حالاتهم وإجراء اللازم لهم، تيسيرا عليهم بدلا من انتقالهم إلى خارج المحافظة.

يذكر أنه سبق أن زار العريش فريق طبي برئاسة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب الأسبوع قبل الماضي، حيث تم التشغيل الفعلي لقسم القسطرة وفحص وتشخيص الحالات المرضية، وتم إجراء الكشف الطبي لعدد 65 حالة بقسم قسطرة القلب وإجراء عمليات القسطرة لـ19 حالة منهم عن طريق فريق طبي متخصص من معهد القلب يضم الطواقم الطبية من أساتذة واستشاريين وأطباء وتمريض وفنيين متخصصين لحين تدريب فريق من المستشفى.