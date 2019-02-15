الحكومة تُطلق حملة الكشف المبكر عن أمراض السمنة والتقزم بالمدارس.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تطلق وزارتا التربية والتعليم، والصحة والسكان، غدًا السبت، حملة الكشف المبكر على طلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقدم، في مؤتمر صحفي في مقر المجلس الوزراء.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن انطلاق الحملة على ثلاث مراحل على طلاب المدارس الابتدائية.

وتأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم ‏والتعليم، الفني والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع ‏المصري.

وانتهت وزارة التعليم، من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل، بحيث تبدأ الحملة من شهر فبراير الجاري وحتي شهر أبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس ‏الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني ينفذ على ثلاث مراحل على النحو التالي:‏

وتشمل المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط ‏‏–أسيوط- مطروح –‏بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية - ‏الجيزة).

المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر ‏الأحمر – أسوان – الأقصر) .

المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: ‏‏(الدقهلية- ‏الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).