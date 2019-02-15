السيطرة على حريق داخل مصنع ملابس جاهزة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - (أ ش أ):

سيطرت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة السويس، على حريق شب مساء اليوم الجمعة، داخل مصنع للملابس الجاهزة في حي الأربعين.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بتصاعد ألسنة النيران داخل مصنع بحي الأربعين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ.

تبين أن الحريق شب في منطقة المخلفات داخل مصنع للملابس الجاهزة، وتم السيطرة على الحريق بواسطة 3 سيارات إطفاء دون وقوع إصابات.

وطلب محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر بإعداد تقرير فني عاجل عن الحادث، وبيان مدى توافر أجهزة الإطفاء داخل المصنع ومعدات السلامة نظرًا لوقوعه بجوار الكتلة السكنية.