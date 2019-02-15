ترامب: بيان هام بشأن نهاية "داعش" خلال 24 ساعة

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تأكيده على نجاح القوات الأميركية في القضاء على "داعش" بالعراق وسوريا، قائلاً، إن هناك "بياناً هاماً" خلال الـ24 ساعة المقبلة بشأن نهاية ما يسمى "دويلة الإرهاب".

جاء ذلك في وقت تخوض فيه "قوات سوريا الديمقراطية" معارك شرسة في آخر جيب للتنظيم الإرهابي في الباغوز شرق الفرات بدير الزور، محققة تقدماً كبيراً رغم تحويل البلدة والمزارع المحيطة بها إلى حقل ألغام وأنفاق ومفخخات.

وحذر قائد القوات الأميركية الخاصة الجنرال ريموند توماس، من التسرع بإعلان النصر على "داعش" في جيبه الأخير، موضحاً أن الهدف الحالي يتمثل في "تقليص التهديد بالمنطقة" وهو أمر على وشك التحقيق، ليتسنى تحديد القدرات التي يجب أن تبقى لضمان تحقيق الهدف النهائي.