تصريحات بن جاسم تكشف تناقض قطر بشأن القضية الفلسطينية

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: قطر تعمل لصالح إسرائيل وهكذا ينكشف تناقض حمد بن جاسم.



وانتقد رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، أمس الخميس، عقد مؤتمر وارسو، واصفاً إياه من خلال تغريدة على "تويتر" بـ"عرس وارسو"، مؤكداً أنه "ليس ضد التطبيع

مع إسرائيل"، إلا أن تلك العلاقة لا يجب أن تكون "على حساب الحقوق الفلسطينية"، بحسب تعبيره.



وأوضح الفيديو أن جاسم هو أول من روج لاسرائيل في المنطقة، بالإضافة إلى لقاءه بقادتهم واستقباله لهم في الدوحة، كما أنه

تجاهل تصريحات مندوب قطر في غزة بشأن دعم قطر لإسرائيل وأن الأموال التي تقدمها لغزة هي خدمة لتل أبيب واليست لمصلحة الشعب الفلسطيني.



وشاركت قطر في المؤتمر ممثلة بوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وقد تناول الإعلام القطري مشاركة وزير الخارجية بخجل، ولم تركز وسائل الإعلام القطرية على مشاركة وزيرها بعد أنباء سبق وتحدثت عن مقاطعة قطرية للمؤتمر.