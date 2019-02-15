مايك بنس: النظام في إيران يتنفس تهديدات قاتلة

وكالات

اتهم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إيران، اليوم الجمعة، بمعاداة السامية مثل النازيين بعد زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا قال إنها زادت من تصميمه على

العمل ضد طهران.

وقال بنس للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس قبل أن يصل إلى ميونيخ: "لدينا نظام في طهران

يتنفس تهديدات قاتلة، بنفس الكراهية المعادية للسامية التي حركت النازيين في أوروبا".

وأضاف أن وجوده في أوشفيتز جعله يفكر في "تقوية عزم العالم الحر لمعارضة هذا النوع من الكراهية الخسيسة ومواجهة التهديدات الاستبدادية في عصرنا".