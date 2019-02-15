نيجيريا: مقتل 66 شخصًا على الأقل قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد

عناصر من جماعة بوكو حرام

وكالات

أعلنت السلطات النيجيرية في ولاية كادونا، شمالي البلاد، مقتل 66 شخصًا على الأقل خلال الأيام الأخيرة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد غدًا السبت.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن صامويل اروان، المتحدث باسم

حاكم ولاية كادونا، قوله اليوم الجمعة، إن من بين الضحايا 22 طفلاً، مشيرًا إلى أن "عنصرًا إجراميًا" هو المسؤول عن حصيلة القتلى التي وقعت منذ يومالاثنين الماضي وحتى اليوم في منطقة كاجورو المحلية الحكومية.

جدير بالذكر أن المواطنين في نيجيريا، التي تُعد أكبر الدول في إفريقيا من حيث السكان الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، سيتوجهون غداً السبت لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف البلاد.