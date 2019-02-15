نيويورك تدرس الطعن على إعلان ترامب الطوارئ

وكالات

هددت النائب العام لولاية نيويورك الأميركية، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك.

وقالت ليتشا جيمس في بيان: "لن‭‭ ‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

وأكد ترامب، الجمعة، أنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.

وقال ترمب من حديقة الورود في البيت الأبيض: "سوف

أوقع على حالة طوارئ وطنية. نشهد غزوا بالمخدرات وغزوا من قبل العصابات وغزوا بشريا وهذا غير مقبول".

وطالب ترمب الكونجرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.