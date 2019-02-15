أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية متّجهة إلى الحديدة.
وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تستمر بتعطيل دخول 4سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً.
وفي سياق متصل، أوضح التحالف أن سفينة واحدة تقف أمام ميناء الصليف اليمني بانتظار السماح لها بدخول
وتحدث عن إصدار 57 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و339 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن، بحيث وصل إجمالي التصاريح إلى 430 تصريحا خلال 7 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: 430 تصريحاً لمساعدات إلى الحديدة اليمنية في 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.