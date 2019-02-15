كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تعمل لصالح إسرائيل.. وهكذا ينكشف تناقض حمد بن جاسم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدعي رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أن الدوحة مع القضية الفلسطينية وليست مع إسرائيل.

لكن قطر في الحقيقية هي أول من ارتمت في أحضان إسرائيل وروجت للاحتلال ودعمته على حساب القضية الفلسطينية ويتجاهل تصريحاته ومشاركة بلاده في مؤتمر وارسو 2019 الذي ينتقضه.

وأكدت منصة "مداد نيوز" في فيديو لها، أن هذه هي سياسة الحمدين وتناقضها الواضح.