كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقطاع التيار الكهربائي في عموم السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز التحكم القومي التابع للشبكة القومية للكهرباء في السودان، مساء الجمعة، عن انقطاع الكهرباء في عموم البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
وأعلن المركز في بيان صحفي أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة الكهربائية وسيستكمل العمل تدريجيا.
ولم يوضح المركز أسباب انقطاع التيار الكهربائي، الذي سبق أن حصل في ولايات سودانية مختلفة منذ يناير 2019، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
وهذا الانقطاع هو الرابع خلال العام الجاري، وأحدث انقطاع حصل في الـ 27 من يناير الماضي، ولم تعلن الجهة المسؤولة عن أسبابه.
وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء عن إجراء تحقيق لمعرفة أسباب حدوث انقطاع التيار الكامل ومحاسبة المتسببين في ذلك.
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