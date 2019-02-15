لندن ستمنع دخول المراهقة الداعشية الحامل

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قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ستحاول منع عودة شميمة بيجوم المراهقة الحامل التي غادرت لندن وهي طالبة في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتي تريد الآن العودة إلى الوطن.

ورداً على سؤال حول بيجوم (19 عاماً) التي طلبت العودة إلى بريطانيا كي تضع وليدها، قال جاويد لصحيفة "فرايديز تايمز" إنه "سيحاول منع عودة أي شخص يدعم منظمات إرهابية".

وقال جاويد "يجب أن نتذكر أن من غادروا بريطانيا للانضمام إلى داعش يكنون الكراهية لبلادنا".

وأضاف جاويد قائلاً: "رسالتي واضحة: إذا دعمت منظمات إرهابية في الخارج، فلن أتردد في منع عودتك، .. وإذا تمكنت من العودة، يجب أن تكون مستعداً لاستجوابك والتحقيق معك واحتمالية مقاضاتك".

وفي مقابلة مع "التايمز" هذا الأسبوع، قالت بيجوم إنها "لم تشعر بأي ندم على الفرار من منزلها في شرق لندن للانضمام إلى داعش في سوريا منذ 4 سنوات، عندما كان عمرها 15 عاماً".