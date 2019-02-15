بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل.. البيغ يعود بـ”المرض لقبيح” -فيديو

بعيدا عن حرب لكلاشات، عاد مغني الراب المغربي، توفيق حازب المعروف بـ”البيغ”، بأغنية جديدة، مساء اليوم الجمعة، تحت عنوان “المرض لقبيح”، والذي يسلط من خلالها الضوء على إصابة الأطفال بمرض السرطان.
العمل المؤثر أطلقه البيغ بمناسبة اليوم العالمي للسرطان لدى الأطفال، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية 15 في فبراير من كل سنة.
الأغنية سلطت الضوء على الشق الاجتماعي للمعاناة التي تصاحب إصابة طفل بالسرطان، بالإضافة إلى الحمل الذي يقع على عاتق الأسر، اقتصاديا ونفسيا.
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