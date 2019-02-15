رئيس الاتحاد الإسباني: لن نترشح لاستضافة “المونديال” إذا لم نحصل على دعم “الفيفا” و”اليويفا”

جدد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رغبة بلاده في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أو نهائيات كأس أمم أروبا، في السنوات القليلة القبلة، في إشارة إلى الملف الثلاثي الذي تدرس إسبانيا تقديمه مع كل من البرتغال والمغرب.

وقال روبياليس، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ” إسبانيا سوف تتقدم من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم أو كأس أمم أروبا، فقط إذا شعرنا بدعم الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي للعبة، لا يمكننا أبدا أن نخالف رغبة الفيفا أو الاتحاد الأوربي”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “الملاعب والبنى التحتية في إسبانيا تحتاج للكثير من التطوير، باستثناء بعض الملاعب، فإن جل ملاعبنا قد تقادمت، ونحتاج إلى تطويرها كما هو حال بعض الدول الأوروبية وعدد من الدول عبر العالم”.

وأوضح ” تظاهرة كبيرة من قبيل كأس العالم وبطولة أروبا للأمم، ستساعدنا كثيرا على تطوير إمكانياتنا، وذلك بالدعم الذي سنحظى به من طرف الحكومة ، كما حدث في العديد من التظاهرات الكبيرة الأخرى”.

تصريح الرئيس الإسباني، لم يحمل جوابا صريحا حول ما إذا كان البلد يعتزم تقديم ترشح رسمي مع المغرب والبرتغال من أجل المنافسة على شرف استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك في الوقت الذي أبدت فيه دول بريطانيا من جهة، وأربع دول من أمريكا اللاتينية من جهة أخرى، عزمها الرسمي على المنافسة على شرف استضافة هذه التظاهرة.

جدير ذكره، أن الاتحاد الأوروبي، في شخص رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، سبق له وأن عبر عن “تحفظه” عن دعم الملف الأوروبي – المغربي، مقابل تقديمه الدعم الكامل للملعب البريطاني – الإيرلندي، وهو الأمر الذي قد يعتبر أول العقبات أمام هذا المشروع الإيبيري – المغربي المرتقب.